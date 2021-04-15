Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у зв’язку з ескалацією російської гібридної агресії на сході України в геометричній прогресії зросла кількість антиукраїнських фейків.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
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“Восьмий рік Україна протистоїть гібридній військовій агресії Росії. І ця війна триває не тільки на передовій, але і на інформаційному фронті, де однією з головних цілей РФ є українські ЗМІ, експерти, представники громадянського суспільства – всі ті, хто формує позиції і є лідерами думок”, - заявив він.
За словами Данілова, Кремль діє у чіткій відповідності до канонів роботи російських спецслужб в умовах військової агресії.
Секретар РНБО переконаний, що усі антиукраїнські наративи сплановані, походять і керуються з російської території, широко використовується "чорна" пропаганда, відверті вигадки та брехня, для донесення дезінформації використовуються всі можливі засоби комунікації, будь-які знаряддя.
“Увесь цей інформаційний тероризм, інформаційна "пандемія" працює на єдину мету – вплинути на нашу здатність протистояти російській агресії, створити паралельну інформаційну реальність. Сприяє цьому і "п’ята колона" всередині нашої держави. Платформою для масового поширення дезінформації дедалі частіше стають не тільки класичні ЗМІ, а й соцмережі та месенджери, де немає ані самоцензури, ані редакційної політики. На жаль, поширенню фейків подекуди несвідомо сприяють і самі ЗМІ, почасти не перевіряючи достовірність отриманих даних”, - наголосив він.
Данілов зазначив, що зі спробою ескалації російської гібридної агресії на сході України в “геометричній прогресії зросла кількість фейків і спроб маніпулювати свідомістю людей”.
Тому, за словами секретаря РНБО, відповідальне ставлення до достовірності інформації набуває сьогодні першочергового значення та є важливим елементом інформаційної безпеки держави.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
- У Міноборони РФ сьогодні заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання ВДВ.
- Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Москву до деескалації напруги.
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