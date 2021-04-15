За словами секретаря РНБО, всі антиукраїнські наративи сплановані і керуються з РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у зв’язку з ескалацією російської гібридної агресії на сході України в геометричній прогресії зросла кількість антиукраїнських фейків.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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“Восьмий рік Україна протистоїть гібридній військовій агресії Росії. І ця війна триває не тільки на передовій, але і на інформаційному фронті, де однією з головних цілей РФ є українські ЗМІ, експерти, представники громадянського суспільства – всі ті, хто формує позиції і є лідерами думок”, - заявив він.

За словами Данілова, Кремль діє у чіткій відповідності до канонів роботи російських спецслужб в умовах військової агресії.

Секретар РНБО переконаний, що усі антиукраїнські наративи сплановані, походять і керуються з російської території, широко використовується "чорна" пропаганда, відверті вигадки та брехня, для донесення дезінформації використовуються всі можливі засоби комунікації, будь-які знаряддя.

“Увесь цей інформаційний тероризм, інформаційна "пандемія" працює на єдину мету – вплинути на нашу здатність протистояти російській агресії, створити паралельну інформаційну реальність. Сприяє цьому і "п’ята колона" всередині нашої держави. Платформою для масового поширення дезінформації дедалі частіше стають не тільки класичні ЗМІ, а й соцмережі та месенджери, де немає ані самоцензури, ані редакційної політики. На жаль, поширенню фейків подекуди несвідомо сприяють і самі ЗМІ, почасти не перевіряючи достовірність отриманих даних”, - наголосив він.

Данілов зазначив, що зі спробою ескалації російської гібридної агресії на сході України в “геометричній прогресії зросла кількість фейків і спроб маніпулювати свідомістю людей”.

Тому, за словами секретаря РНБО, відповідальне ставлення до достовірності інформації набуває сьогодні першочергового значення та є важливим елементом інформаційної безпеки держави.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

У Міноборони РФ сьогодні заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Москву до деескалації напруги.

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Автор: Костянтин Гончаров