Окупанти хочуть, щоб країна залишилася без іноземної зброї.

Російська Федерація вимагатиме, щоб Україна знищила всю отриману від західних партнерів зброю, яку передавали для її захисту від загарбницьких військ.

Про це в інтерв'ю "Известиям" заявив заступник голови російського міністерства закордонних справ Олександр Грушко. Він запевняє, що "шалене накачування України озброєннями" нібито загрожує і самим західним країнами, оскільки цю зброю важко контролювати:

"Всі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони мають бути скорочені, утилізовані, причому гарантовано".

Вимоги Росії до України

Як відомо, Москва вимагає, щоб Україна визнала Крим та частини Донеччини, Луганщини, Запоріжжя і Херсонщини, які захопили її загарбницькі війська, частиною Російської Федерації.

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Також окупанти прагнуть переходу України до повного нейтралітету (без права вступу в НАТО) та статусу позаблокової держави.

Крім того, Кремль нав’язує обмеження для Збройних сил України. Йдеться про "демілітаризацію" та зниження чисельності армії.

Росіяни вимагають "забезпечення прав російськомовних", боротьби з "націоналістичними групами", а також зняття санкцій проти них.

Україна розцінює такі вимоги як ультиматум, що призведе до втрати суверенітету, територіальної цілісності і права на міжнародне співробітництво.

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