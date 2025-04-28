Імперативом є міжнародне визнання російської приналежності Криму, Севастополя, Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя, заявив він.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров озвучив умови Росії для досягнення мирного врегулювання, головна і безумовна - це міжнародне визнання приналежності Росії всіх окупованих українських територій. Про це він заявив в інтерв'ю бразильській газеті O Globo, повідомляє російське МЗС.

"Імперативом є міжнародне визнання російської приналежності Криму, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщини та Запоріжжя. Усі зобов'язання Києва мають бути юридично закріплені, мати механізми забезпечення і носити безстроковий характер", - заявив Лавров.

Серед інших вимог:

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Україна не вступає до НАТО, отримує позаблоковий статус.

Демілітаризація та денацифікація України

Скасування законодавчої заборони "на переговори з РФ";

З Росії знімають санкції, скасовують судові позови та ордери на арешт і повертають заморожені активи;

Росія не передає контроль над Запорізькою АЕС США та Україні;

В Україні скасовують закони, що обмежують використання російської мови, культури, церкви, ЗМІ.

Мирні переговори

Нагадаємо, раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков говорив про те, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною "без умов". За його словами, дану готовність глава Кремля висловив на зустрічі зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Пізніше він додав, що Росія чекає "сигналу" від України про відновлення прямих переговорів щодо завершення війни.

Президент Дональд Трамп активно просуває мирний план, який передбачає визнання Криму частиною Росії, де-факто визнання російського контролю над окупованими територіями і відмову України від вступу до НАТО.

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