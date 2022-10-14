Україна може відвоювати Херсон і звільнити правий берег Дніпра вже наступного тижня.
Financial Times цитує західних військових.
Журналісти звернули увагу на заклик колаборантів до російських окупантів негайно почати "евакуацію" населення в захопленому регіоні нібито "у зв'язку з обстрілами".
На думку окремих аналітиків, це вказує на підготовку Росією "до вирішальної битви".
Контрнаступ ЗСУ на півдні
Українські сили прорвали лінію фронту в Херсоні на початку місяця, як тоді визнало російське міністерство оборони, що стало найбільшим просуванням України на півдні з початку повномасштабного вторгнення Москви в лютому. Відтоді Київ відвоював значну територію на захід від Дніпра.
Росія, нагнавши величезну кількість інженерної техніки і військ, намагається наводити альтернативні переправи, мости через шлюз Каховської ГЕС і намагається переправляти техніку. Але ЗСУ контролюють шляхи за допомогою вогню.
Південне оперативне командування України в четвер заявило, що звільнено ще п'ять населених пунктів в Херсонській області, знищено російський командно-диспетчерський пункт і дві буксирувані гаубиці.