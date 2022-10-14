Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку триває.

Україна може відвоювати Херсон і звільнити правий берег Дніпра вже наступного тижня.

Financial Times цитує західних військових.

Журналісти звернули увагу на заклик колаборантів до російських окупантів негайно почати "евакуацію" населення в захопленому регіоні нібито "у зв'язку з обстрілами".

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На думку окремих аналітиків, це вказує на підготовку Росією "до вирішальної битви".

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Українські сили прорвали лінію фронту в Херсоні на початку місяця, як тоді визнало російське міністерство оборони, що стало найбільшим просуванням України на півдні з початку повномасштабного вторгнення Москви в лютому. Відтоді Київ відвоював значну територію на захід від Дніпра.

Росія, нагнавши величезну кількість інженерної техніки і військ, намагається наводити альтернативні переправи, мости через шлюз Каховської ГЕС і намагається переправляти техніку. Але ЗСУ контролюють шляхи за допомогою вогню.

Південне оперативне командування України в четвер заявило, що звільнено ще п'ять населених пунктів в Херсонській області, знищено російський командно-диспетчерський пункт і дві буксирувані гаубиці.

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