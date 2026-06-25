Командира сумнозвісної 'Скелі' відсторонили від виконання обов'язків

Зараз вирішують питання, хто буде виконувати обовʼязки командира у цей період.

Командира 425-го ОШП "Скеля" Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування у полку. Про це повідомив повідомив речник полку Олексій Братущак, пише Радіо Свобода.

У полку вже працюють правоохоронці, розслідування веде ГБР, а за рішенням головкома ЗСУ Олександра Сирського туди направили комплексну комісію Генштабу.

Зараз вирішують питання, хто буде виконувати обовʼязки командира у цей період.

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Рішення ухвалили на тлі резонансного розслідування про ймовірні системні порушення прав військовослужбовців у навчальних центрах підрозділу.

Скандали зі "Скелею"

Згадується про 26 небойових смертей за останні пів року. Більшість померлих пробули в полку менш як місяць. Свідки розповідали про можливі побиття, жорстоке поводження та неналежне надання медичної допомоги.

У командуванні "Скелі" заявляли, що 18 із 26 військових нібито померли в лікарнях або дорогою до них, а причинами більшості смертей були хвороби чи загальний важкий стан здоров'я мобілізованих.

Після цього випливла ще одна історія. Журналіст Sky News Азад Сафаров заявив, що навесні 2025 року біля Добропілля невідомий військовий, ймовірно, службовець у "Скелі", розстріляв машину з водійкою знімальної групи. Жінка вижила лише тому, що автомобіль був броньований. За словами Сафарова, командування обіцяло розслідування, але відповіді він так і не отримав.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за оприлюдненими напередодні в медіа фактами про можливі неправомірні дії стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити об'єктивну картину подій, перевірити правдивість оприлюднених фактів та з'ясувати всі обставини, про які йдеться в журналістському матеріалі, додали у відомстві.

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