За його словами, висновок був "потужно-неочікуваним".

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин отримав зауваження за звинувачення командування за "дебільні завдання" під час його перебування з бійцями на Курщині та українсько-російському кордоні.

У Facebook він зазначає, що після проведення перевірки щодо його заяв про завдання, які, як він вважав, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат, була проведена перевірка, яка побачила тільки проблеми в його діях.

"Після проведення "всебічної" перевірки робочою групою, дійшли до потужно-неочікуваного висновку: "Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження", - написав Ширшин.

Відео дня

Він зазначає, що "знайти недисциплінованого комбата" виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи і недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів.

"Добре. Продовжуємо", - написав Ширшин.

Що відомо щодо ситуації з Ширшиним

Як повідомляв УНІАН, 16 травня командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин написав у Facebook, що подав рапорт на звільнення з посади.

При цьому зазначив, що, виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, зіштовхнувся з задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат. Він тоді заявив, що "дебільніших задач", як на поточному напрямку, раніше не отримував.

Пізніше в Генерального штабу Збройних Сил України повідомили, що за розпорядженням начальника Генштабу створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах. Пообіцяли "окремо детально"проаналізувати накази й розпорядження, "що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася.

Вас також можуть зацікавити новини: