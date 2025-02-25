Під ударом міг опинитися аеродром Бельбек.

Ввечері жителі окупованого росіянами Криму повідомили про вибухи в різних частинах півострова. Також чутно роботу протиповітряної оборони.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявиви, що російські засоби ППО перехопили та знищили над акваторією Чорного моря чотири безпілотних літальних апарати. За його словами, це сталося на значній відстані від берега.

У мережі пишуть, що вибухи чули у Севастополі, Саках, Керчі та в районі аеродрому Бельбек. За даними Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, це найбільша дронова атака на Крим за останній час.

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