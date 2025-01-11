Очевидці кажуть, що вогонь і дим видно з боку порту в Новоросійську.

У ніч на 11 січня у низці міст Росії та окупованому Криму лунали вибухи. Про атаку безпілотників відомо у Воронезькій, Курській, Саратовській і Липецькій областях. Також про роботу ППО повідомила місцева влада Анапи і Новоросійська.

Російські моніторингові та новинні канали повідомляють про щонайменше кілька десятків дронів, що летять на анексований Крим, Краснодарський край і Ростовську область, і про стрілянину ППО по них.

Рух на Кримському мосту було перекрито - про це повідомляє російський телеграм-канал, що спеціалізується на повідомленнях про ситуацію на мосту і на під'їздах до нього.

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Крім цілей у Криму і південних регіонах Росії дрони, судячи з повідомлень із російської сторони, атакували цілі в інших областях.

У Воронежі та Курську сталися потужні вибухи, а в Криму активізувалася протиповітряна оборона проти безпілотників, кількість яких, за даними українських OSINT-груп, може перевищувати 120.

Численні російські телеграм-канали повідомляють про наліт українських дронів на райони Анапи і Новоросійська на чорноморському узбережжі Краснодарського краю.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в районі озера Бам (околиця міста) почалася пожежа. Попередньо був атакований порт. Там базуються носії "Калібрів".

За словами жителів Новоросійська, над містом працює ППО і було чути вибухи. А в Анапі було запущено систему оповіщення у зв'язку з роботою ППО.

Удари по території РФ - останні новини

У ніч на 10 січня дрони Служби безпеки України та ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів і дронів-розвідників поблизу села Чалтир у Ростовській області. Спочатку безпілотники СБУ "перевантажили" російську ППО, а потім на об'єкт "завітав" "Нептун".

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