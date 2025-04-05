Москва хоче продовження війни, додали військові.

Український Генштаб назвав слова росіян про удар по "місцю проведення військової наради" у Кривому Розі "високоточною" брехнею.

У офіційній заяві Генерального штабу Збройних сил України зазначається, що російські загарбники атакували місто балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей:

"Росія знову поширює неправдиву інформацію. Ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик. Загинули щонайменше 16 мирних українців, серед них шестеро - діти... Десятки людей зазнали поранень, частина з них у важкому стані".

Військові додали, що чергове порушення норм міжнародного гуманітарного права демонструє, що Москва прагне не миру, а продовження загарбницької війни для знищення українців.

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"Ці скоєні воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Ворог обовʼязково відповість за скоєне", - написали у Генштабі.

Атака на Кривий Ріг 4 квітня

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері окупаційна армія Росії атакувала Кривий Ріг, вбивши та поранивши багато людей.

Згідно з останніми даними від міської влади, загинули 18 людей, ще 56 постраждали. Серед загиблих дев'ятеро дітей - поряд із місцем удару знаходився дитячий майданчик.

Російське міноборони підтвердило удар по українському місту, однак заявило, що "високоточно" вдарило по ресторану, де нібито проходила нарада українських командирів та іноземних інструкторів.

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