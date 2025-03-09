Війська Росії рухалися вздовж трубопроводу, а всередині нього перебували спецпризначенці у спорядженні та протигазах.

Росія використала газопровід, щоб завдати несподіваного удару по українських військах у Курській області, повідомляють російські та проросійські військові блогери, пише Reuters.

У неділю російські сили розпочали штурм міста Суджа після того, як спецназ проникнув на позиції українських підрозділів через газопровід, використовуючи цей маневр у межах масштабного наступу. Метою операції стало витіснення українських військ із західної частини Курської області.

Раніше, в серпні минулого року, тисячі українських солдатів захопили приблизно 1300 квадратних кілометрів території Курщини, що Київ розглядав як засіб тиску в майбутніх переговорах та спробу змусити Росію перекинути частину своїх військ зі східного фронту.

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За словами проросійського військового блогера Юрія Подоляки, російський спецназ просувався близько 15 кілометрів уздовж великого газопроводу, а деякі військові перебували всередині труби кілька днів, перш ніж атакувати українські сили з тилу поблизу Суджі.

Суджа є стратегічно важливим пунктом, де розташовані основні газоперекачувальні та вимірювальні станції трубопроводу, який раніше транспортував російський газ до української ГТС для подальшого транзиту до Європи.

Ще один проросійський блогер, відомий як Two Majors, повідомив про запеклі бої в Суджі та заявив, що російські війська змогли раптово атакувати українські сили, скориставшись магістральним газопроводом.

Російські Telegram-канали опублікували фотографії спецпризначенців у протигазах і з ліхтарями, які, ймовірно, рухалися трубопроводом. Деякі з військових супроводжували свої коментарі нецензурною лексикою.

Агентство Reuters не змогло оперативно підтвердити ці повідомлення.

"Всю ніч тривали бої в Суджі", – зазначив Подоляка. "Бої не припинялися".

Інший військовий блогер, Юрій Котьонок, повідомив, що українські війська відводять техніку ближче до кордону.

"На даний момент наші (російські - УНІАН) підрозділи наступають у північно-східній частині Суджі і ведуть бойові дії в районі вулиці Ломоносова та промислової зони Суджі", - сказав Котьонок.

Український наступ на Курську область у серпні минулого року став одним із наймасштабніших ударів по території Росії з часів Другої світової війни.

За останні місяці російські сили змогли відтіснити українські підрозділи на Курському фронті, створюючи загрозу оточення для десятків тисяч українських військових.

Операція в газопроводі

Нагадаємо, спочатку ЗМІ повідомили, що вранці 8 березня близько сотні російських солдатів пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі Курської області РФ.

Пізніше офіцер ЗСУ Мирослав Гай заявив, що українські бійці влаштували цій ворожій групі пастку, і 80% особового складу противника було знищено:

"Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію... Вихід із труби був завалений, що унеможливило евакуацію ворожої групи. Далі - знищення. Ліквідовано близько 80% особового складу противника".

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