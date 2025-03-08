Близько сотні росіян пройшли газопроводом до позицій ЗСУ в районі Суджі, - ЗМІ

Росіяни кілька днів готувалися до цієї операції та прочищали КАБами зону, з якої будуть виходити.

Вранці суботи, 8 березня, близько сотні російських солдатів пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі Курської області РФ. Про це повідомляють журналіст Юрій Бутусов та УП з посиланням на інформоване військове джерело з підрозділу, що діє на Курщині.

"Противник використав газопровід, вийшов в районі N, приблизно до 100 людей. Це не було несподіванкою, оскільки було відомо про цю акцію. Але акцент декілька днів тому був зміщений у сторону Курилівки (прорив під Суджею кілька днів тому – УНІАН)", - розповіло джерело видання.

Зазначається, що росіяни кілька днів готувалися до цієї операції та прочищали КАБами зону, з якої будуть виходити.

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Співрозмовник зазначив, що в умовах обмеженої логістики підірвати цю трубу було неможливо. Ймовірно, йдеться про підземні труби газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород", якими до 1 січня 2025 року Росія постачала газ у Європу через територію України. Діаметр однієї труби складає 1,4 метра.

Нема інформації щодо того, що надалі сталося з російськими військовими, які пройшли газопроводом, а також, чи вдалося їм дійти до самої Суджі.

Курська операція ЗСУ - останні новини

Як писав The Telegraph, десять тисяч українських військових опинилися під загрозою оточення після прориву російських військ через лінію фронту і їхнього просування на критично важливу лінію постачання з двох напрямків.

А Politico писало, що українські війська можуть відступити з Курської області, щоб уникнути оточення. Зазначається, що українські солдати ризикують опинитися в оточенні ворога, якщо командири ухвалять рішення занадто пізно.

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