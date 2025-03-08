В районі Суджі росіяни намагалися використати підземні комунікації магістрального газогону, щоб пробратися до позицій ЗСУ.

В Суджанському районі на Курщині росіяни намагалися проникнути на триторію, яку контролюють ЗСУ через підземні комунікації магістрального газогону, але 80% з них було знищено.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Мирослав Гай у Facebook. "Командування однієї з десантно-штурмових бригад вміло застосувало заздалегідь отримані розвіддані про плани противника використати підземні комунікації магістрального газогону "Прогрес" для диверсійної діяльності в Суджанському районі. Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію", - розповів він.

За його словами, українські десантники випередили окупантів. "Вміло організована засідка дозволила дочекатися виходу противника з тунелю та його скупчення біля виходу. Вирішальний момент – і вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи. Далі – знищення. Ліквідовано близько 80% особового складу противника", - повідомив Гай.

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При цьому він зазначив, що за допомогою радіоперехоплення стало відомо про паніку серед живої сили ворога: загарбники скаржились, що їх кинули на вірну смерть.

"Коли війна завершиться нам не доведеться вигадувати сценарії для кіно, буде потрібно просто описати реальні події і Голлівуд тихо відпочиватиме на узбіччі", - зазначив офіцер ЗСУ.

Ситуація в Курській області

Журналіст Юрій Бутусов та УП з посиланням на інформоване військове джерело з підрозділі, що діє на Курщині розповіли, що сьогодні вранці близько сотні російських солдатів пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі.

Зазначалося, що противник використав газопровід, вийшов в районі N, приблизно до 100 людей. Це не стало несподіванкою для українських військових, адже росіяни кілька днів готувалися до цієї операції та прочищали КАБами зону, з якої будуть виходити.