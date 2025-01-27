Україна зберігає буферну зону на території Курської області, щоб запобігти російським наступам на Суми та Харків.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що під час військових доповідей та розмови з міністром оборони обговорювалася ситуація на фронті, зокрема - райони проведення Курської операції:
"Скоро вже пів року наших активних дій на Курщині заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші Суми та Харків. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції та знищують окупанта".
Бої в Курській області
Ввечері у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за добу російська армія застосувала по Курщині 29 КАБів та здійснила 395 артилерійських обстрілів регіону. Українські бійці відбили на цьому напрямку сім російських атак.
У танковому батальйоні 47 окремої механізованої бригади "Магура" розповіли, що на російській території солдати РФ щодня здаються в полон та розповідають про зниклих безвісти.