Він нагадав, що українська операція на території РФ триває вже майже пів року.

Україна зберігає буферну зону на території Курської області, щоб запобігти російським наступам на Суми та Харків.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що під час військових доповідей та розмови з міністром оборони обговорювалася ситуація на фронті, зокрема - райони проведення Курської операції:

"Скоро вже пів року наших активних дій на Курщині заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші Суми та Харків. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції та знищують окупанта".

Бої в Курській області

Ввечері у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за добу російська армія застосувала по Курщині 29 КАБів та здійснила 395 артилерійських обстрілів регіону. Українські бійці відбили на цьому напрямку сім російських атак.

Відео дня

У танковому батальйоні 47 окремої механізованої бригади "Магура" розповіли, що на російській території солдати РФ щодня здаються в полон та розповідають про зниклих безвісти.

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