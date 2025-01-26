Ця тактика допомагає пояснити високі втрати Росії в цьому регіоні.

Солдати 225-го штурмового батальйону ЗСУ в Курській області заманили російські сили в засідку і знищили їх за допомогою HIMARS. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, ця успішна тактика українців допомагає пояснити величезні втрати Росії в цьому районі.

Так, українські бійці зробили вигляд, що зазнали поразки і відступають, але коли росіяни кинулися вперед у лісову смугу недалеко від села Свердлікове, ЗСУ накрили їх з HIMARS.

"Коли противник, повіривши у свій "успіх", стягнув значні сили до цього квадрата, по них було випущено касетні боєприпаси з HIMARS... Унаслідок удару було знищено значну частину живої сили противника", - йдеться в повідомленні 225-го штурмового батальйону.

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Як зазначає Акс, ця засідка, що стала результатом ретельної координації дій штабу батальйону, його передових рот і сусідньої артилерійської бригади, допомагає пояснити величезні втрати російських і північнокорейських військ.

"Мало того, що росіяни і північнокорейці день у день атакують одними й тими самими дорогами, які ведуть до міста Суджа - ядра українського виступу, - вони дедалі частіше роблять це в пішому порядку і за надто слабкої підтримки. Піхота вразлива для артилерії, і особливо вразлива, коли вона групується в заздалегідь розраховану зону ураження", - зазначає аналітик.

Як зазначає Акс, неясно, яких втрат зазнали росіяни внаслідок цієї операції. Зазвичай найбільші російські напади можуть включати 50 одиниць техніки і кілька сотень солдатів; при цьому більшість - набагато менші. Однак найкатастрофічніші російські та північнокорейські атаки останніх тижнів після провалу залишали після себе сотні вбитих і поранених. І те, що 225-й штурмовий батальйон особливо пишається цією засідкою, свідчить про потенційно величезну кількість російських втрат, підкреслює він.

Ситуація в Курській області

Заступник командира танкового батальйону 47 окремої механізованої бригади "Магура" Юрій Гулько розповідав, що під час боїв у Курській області РФ відбувається щоденне поповнення обмінного фонду, але кількість полонених зараз менша, ніж на початку операції на території ворога.

Старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Петро Гайдащук розповів, що тактика дій північнокорейських військових на Курщині відрізняється від росіян. Військовослужбовці КНДР на Курщині проводять штурмові дії великими групами від 50 осіб, рухаючись відкритою місцевістю.

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