За словами міністра закордонних справ, Росія як і раніше вважає місто "своїм".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів на питання про обстріли Херсона, порівнявши його зі Сталінградом. Мовляв, за часів Другої світової війни німців з останнього теж виганяли за допомогою бомбардувань.

Таку заяву голова МЗС РФ зробив під час свіжого інтерв'ю росЗМІ. Він сказав: "Ну у нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли".

Окремо Лавров згадав про масивні терористичні атаки Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури України. За його словами, РФ здійснює удари навмисно. Причина — не дозволити "накачувати Україну смертоносною зброєю, щоб вбивати росіян".

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Обстріли Херсона росіянами: остання інформація

Рашисти почали бити по місту відразу після втечі на правий берег Дніпра. Атакам також піддаються Інші населені пункти Херсонщини, наприклад, Чорнобаївка, Антонівка, Зеленівка та інші.

За минулу добу, 30 листопада, рашисти обстріляли Херсонську область 34 рази. В результаті 1 людина загинула, а ще 2 отримали поранення.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, регулярні атаки окупантів стали причиною проблем з електропостачанням. Фахівці вже працюють над усуненням неполадок.

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