Через російські обстріли 1 людина загинула, ще 2 поранені.

За минулу добу, 30 листопада, російські окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонщини.

Як сповістив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру та мирних жителів.

"Херсонський район – під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона, через влучення снарядів зруйновано приватні та багатоквартирні будинки. Також росіяни обстріляли Зеленівку, Токарівку, Антонівку, Новотягинку та Дар’ївку. Бериславський район – російські окупанти обстріляли Матросівку, Республіканець та Качкарівка", – розповів він.

Відео дня

За наявною інформацію, через російські обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ситуація на Херсонщині

9 листопада стало відомо, що російські загарбники вирішили відступити з правобережжя Дніпра в Херсонській області на лівобережжя. Вже 11 листопада до Херсона зайшли захисники України.

Наразі Збройні сили України тримають позиції ворога на лівому березі Дніпра Херсонської області під вогневим контролем.

Після відступу росіяни почали активно обстрілювати Херсон та громади області. Зокрема, за попередній тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонської області.

29 листопада російські окупанти поцілили в обласну клінічну лікарню в Херсоні.

Вас також можуть зацікавити новини: