Путін відправив призовників на війну в Україну всупереч своїй заяві цього не робити, кажуть у розвідці.

Британська розвідка констатує помітне зменшення активності російських військ у небі над Україною протягом останніх днів.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у Twitter

Останніми днями відбулося помітне зменшення загальної повітряної активності Росії над Україною, імовірно, через неочікувану ефективність і витривалість українських сил ППО.

Також Британія звертає увагу на те, що Путін відправив призовників на війну в Україну всупереч своїй заяві цього не робити.

Через провал у наступі Путін буде змушений залучати додаткові сили "для відшкодування свої втрат".

Тим часом, за британськими розвідданими, велика колона загарбників на північний захід від Києва за тиждень майже не просунулася вперед і продовжує зазнавати втрати від українських військ.

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