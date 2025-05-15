Перед заходом малих груп окупанти вкривають вогнем українські позиції.

На прикордонні Сумської області російські окупанти намагаються увійти на територію України невеликими групами, щоб накопичитися та розширити зону бойових дій. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, на прикордонні ворог найбільш активний і Сумській області.

"У напрямку населених пунктів Басівка, Журавка, зокрема на Сумщині, це спроба заходу малих штурмових груп", - сказав Демченко.

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Він пояснив, що противник завдає ударів різною зброєю, щоб знищити позиції українських захисників, після чого вперед йдуть невеликі групи окупантів. Вони намагаються пройти на певну відстань від кордону, щоб накопичитися та розширити зону бойових дій на території України. За словами Демченка, ворог також намагається розширити свої дії на інших напрямках, зокрема на Чернігівщині та Харківщині.

Також, як зазначив речник ДПСУ, фіксуються дії диверсантів в Сумській області, та на відтинках ближчих до Чернігівщини та Харківщини.

Ситуація у Сумській обалсті - останні новини

Як писав УНІАН, спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін, на Сумщині російські окупанти намагаються просунутися вглиб української території та наблизитися до обласного центру. Таким чином, ворог прагне діставати Суми артилерією та далекобійними дронами. Це, за словами експерта, дуже серйозна проблема.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський казав, що Сили оборони зірвали наступ РФ на Сумську область. Він підкреслив, що зосередив роботу саме на цьому напрямку, щоб детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій та розв'язувати проблемні питання. Незадовго до Великодня він заслухав командирів, які відповідні за зазначений напрямок, та на місцях були прийняті відповідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів матеріально-технічне забезпечення та боєприпасів.

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