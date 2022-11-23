Білогорівку атакують російські "зеки", поділився очільник Луганської обласної військової адміністрації.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що з настанням морозів звільнення області відбуватиметься швидше.

На напрямку Сватове – Кремінна ініціатива на боці Збройних сил України, а Білогорівку атакують російські "зеки", про це чиновник написав у Telegram.

За словами Гайдая, на Луганщині досі зберігається несприятлива погода, наші захисники не можуть рухатися швидко.

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"Але є і "плюси" - орки теж не можуть наступати технікою на Білогорівку. Чекаємо на морози, тоді "деокупаційні справи" підуть швидше", – вважає Гайдай.

Ситуація в Луганській області під час війни з РФ – що треба знати

ЗСУ наприкінці літа почали активно контрнаступати на низці напрямків. Сергій Гайдай 14 листопада розповів, що в Луганській області 12 населених пунктів вже звільнили від загарбників.

19 числа чиновник попередив, що Росія після відступу з правобережжя Херсонської області перекидає в Луганську область залишки професійних військових – десантників. За словами Гайдая, ці десантники не зможуть наступати.

23 листопада в Луганській обласній військовій адміністрації поділилися, що на захопленій частині регіону у деяких населених пунктах вороги "мобілізували" майже всіх чоловіків. В ОВА також повідомляли, що окупанти втратили "козир".

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