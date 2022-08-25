Конфлікт між маріупольським гаулейтером Іващенком та його російськими кукловодами набирає обертів.

Після нібито замаху гауляйтер Маріуполя Костянтин Іващенко та його донька втекли з міста.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, Іващенко опинився в одній з лікарень поза Маріуполем.

"Саме тому його не було на "урочистому святкуванні російської ганчірки", – ацентує радник мера.

А на дочку Іващенка, яка теж виїхала з міста, вчинили напад.

"Більш того, його донька в суботу терміново виїхала в Москву, подалі від небезпечного Маріуполя. Однак, в неділю Москві на неї здійснили фізичний напад з погрозами. Все це складається в дуже цікаву картину павуків в банці", – пише Андрюшенко.

Джерела Андрющенка повідомляють, що конфлікт між Іващенком та його російськими кукловодами Сабліним та Івановим набирає обертів. Ймовірно, фейковий замах здійснили з метою дискредитувати одного з них.

"Сам Іващенко встановив дружні відносини з Пушиліним (главарь "ДНР" – УНІАН) останнім часом та відверто вирішив вискочити з однієї руки ФСБ до іншої – з донецьким слідом. Звісно, це змусило Іванова реагувати погрозами. І тут стається "замах", який більш схожий на виставу з петардою. Навіть не кажуть про "український слід". Саму справу по замаху веде не слідчий комітет Росії (як зазвичай) та навіть не МГБ, а поліція окупантів", – заявив Андрющенко, додавши, що справу про "замах" веде наближений до Іващенка колаборант Михайло Москвітін, який отримав посаду через нього від Пушиліна.

Як зауважує радник міського голови Маріуполя, поліція окупантів намагається сфальшувати справу про замах, звинувативши у ньому Іванова, аби надалі "прибрати" самого Іванова з маріупольської карти впливу.

"З іншого боку, саме через це Іванов переказав привіт Іващенко через доньку в Москві. Що буде далі – спостерігаємо. Але це трилер набирає обертів і перестає бути томним. У підсумку когось не дорахуємо. За кращім варіантом – обох", – резюмував радник маріупольського міського голови.

Як писав УНІАН, напередодні повідомлялося, що в окупованому Маріуполі невідомі нібито скоїли замах на гауляйтера Костянтина Іващенка. Російські телеграм-канали повідомляли, що вибуховий пристрій нібито було закладено на в'їзді в маріупольський зоопарк. Він спрацював у момент під'їзду гауляйтера. Іващенко не постраждав.

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