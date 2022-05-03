Вирок вже чекає на Іващенка, зазначив міський голова Маріуполя Бойченко.

Зрадник України, самопроголошений "мер" Маріуполя Костянтин Іващенко власноруч коригував ворожий вогонь у місті.

Про це в ефірі Україна 24 розповів міський голова Вадим Бойченко.

"Найголовніші колаборанти - це фракція ОПЗЖ на чолі з Іващенком. Він - військовий злочинець, тому що він коригував вогонь, розстрілював евакуаційну колону, розстрілював склади з продовольством, і він себе проголосив мером. Він ходить з цим ватажком з "ДНР". Наші служби працюють, вирок на нього вже чекає", - сказав Бойченко.

Він зазначив, що в списку зрадників є й інші особи, які раніше перебували в окупованому Криму або Росії.

"(Вони) намагаються запустити життєдіяльність міста. Їх там теж жорстко, під автоматами, штурмують, щоб вони швидше це робили. Вони не розуміють, що у них зворотного шляху немає. Але це ці ж люди, які в 2014 році ховалися в Криму, в Росії, тоді і зараз у них керівники не помінялися", - зазначив Бойченко.

Він підкреслив, що ці особи – "вороги, колаборанти, це ті люди, які сприяли руйнуванню міста і сприяли вбивству мирного населення".

9 квітня Іващенку оголосили про підозру в державній зраді. Псевдоглава частково окупованого міста допомагає РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Згідно з псевдоуказом голови фейкової республіки "ДНР" з 6 квітня 2022 року підозрюваний називає себе "головою адміністрації міста Маріуполь".

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