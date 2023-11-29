Воєнкоми повинні переглянути свої підходи, заявив радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі інформаційного телемарафону заявив про дефіцит людей у деяких військових підрозділах.

"Потрібно проводити ротації, потрібно підтягувати резерви. У деяких бригадах, я вчора почув ці страшні цифри, середній вік - 54 роки. Штурмовик в 54 роки не може йти на штурм. Деякі бригади намагаються донабирати, і ті бригади, які знаходяться на заході Україні, повинні замінювати ті, які знаходяться на сході, щоб відновитися. У деяких ротах було на початок повномасштабного вторгнення було 110 осіб, зараз залишилося троє", - сказав він.

За словам Лещенка, у деяких містах люди нібито забувають про війну, маючи таку можливість лише завдяки боротьби військових на фронті. Також він вважає, що воєнкоми повинні переглянути свої підходи: "Бо те, що ми чуємо, - ненормально. Не може країна воювати 54-річними штурмовиками", - зазначив радник голови ОП.

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Також він сказав, що військові, які побували на лікуванні, обурюються тим, що у спортивніх клубах займаються 20-25 річні "качки" та "амбали", які могли б їх замінити на фронті.

Мобілізація в Україні: останні новини

Нагадаємо, 24 листопада предизент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня буде підготовлено комплексний план з мобілізації. За його словами, він хотів би, щоб люди розуміли "весь план дій".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що в країні хочуть змінити порядок мобілізації.

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