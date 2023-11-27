Він визнав, що в Україні є проблеми з мобілізацією, проте, за словами секретаря РНБО, вони перебільшені російською пропагандою.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що уряд має намір змінити порядок мобілізації в країні. Про нововведення оголосять вже цього тижня.

Про це Данілов заявив у коментарі The Guardian. Так, Україна планує використовувати комерційні рекрутингові компанії, що має посприяти проведенню більш цілеспрямованого призову та поповненню лав призовників. Крім того, залучення до процесу таких компаній повинно запевнити призовників у тому, що вони будуть виконувати ролі, що відповідають їхнім навичкам, а не просто вирушатимуть на фронт.

"Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені в інші види діяльності... Тепер у нас є новий міністр з новим підходом", – пояснив Данілов.

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За його словами, планується налагодити співпрацю з двома найбільшими кадровими компаніями України. Мобілізація ж стане більш гнучкою, заявив він.

"Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть заявлятися на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі і так далі", – стверджує Данілов.

Джерело The Guardian в українському оборонному відомстві підтвердило, що вже підписані договори з такими компаніями, проте не стало уточнювати, про які саме фірми йдеться. Також поки неясно, наскільки ці компанії будуть залучені в пошук людей.

Своєю чергою Данілов визнав, що в Україні є проблеми з мобілізацією. Однак, за словами секретаря РНБО, вони перебільшені російською пропагандою.

"Росія намагається підігріти це питання, кажучи, що у нас не вистачає солдатів, що у нас проблеми з мобілізацією... У житті завжди є проблеми, давайте не будемо їх переоцінювати", – резюмував він.

Мобілізація в Україні: останні новини

Українські військовослужбовці-строковики, у яких завершився термін служби, будуть демобілізовані. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. При цьому ті строковики, у яких закінчився термін служби, за бажання можуть залишитися в армії на контрактній основі.

Раніше секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що після масштабної зміни воєнкомів мобілізація в Україні почала провалюватися. За його словами, якщо з цією ситуацією нічого не робити, можуть виникнути великі проблеми.

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