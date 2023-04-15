Олексій Дмитрашківський зазначив, що в полон здалися 15 ув'язнених, які служили в армії РФ.

У лави регулярної армії Російської Федерації почали мобілізувати ув'язнених. Українські захисники помітили зеків на фронті.

"У нашому полі зору з'явилися так звані "підрозділи Z", які складаються з мобілізованих кримінальників, тобто зеків, які мобілізовані і проходять службу", - розповів спікер Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

За його словами, на Донецькому напрямку 15 таких окупантів здалися в полон українським бійцям. При цьому військовий вважає, що мобілізація зеків в армію РФ може бути результатом конфлікту Міністра оборони РФ Сергієм Шойгу з ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним.

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"Зрозуміло, що Шойгу перебив хліб у Пригожина по поповненню Збройних сил", - підсумував спікер Таврійського напрямку.

Мобілізація в Росії - останні новини

У вересні 2022 року в Росії оголосили мобілізацію російських військових запасу. У листопаді оголосили про нібито її завершення, але прихована мобілізація триває. За даними правозахисників, в березні мінімум в 35 російських регіонах розсилали повістки. РосЗМІ повідомляли, що в країні посилилася агітація на службу за контрактом.

При цьому ватажок ЧАК "Вагнер" Євген Пригожин знайшов джерело "гарматного м'яса" - ув'язнені в російських в'язницях. Він особисто вербував найманців, обіцяючи контракти на шість місяців і анулювання судимість тим, хто доживе. При цьому зеків використовували в м'ясних штурмах українських позицій.

Пізніше між Шойгу і Пригожиним стався конфлікт, в результаті чого "вагнервці" втратили доступ до в'язниць.

Крім того, Держдума РФ внесла ряд поправок, згідно з якими росіянам тепер вручатимуть електронні повістки.

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