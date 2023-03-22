Публікації про це стали з'являтися в регіональних ЗМІ і на сайтах міських адміністрацій в останній тиждень.

У Росії посилилася агітація на військову службу за контрактом.

22 березня видання 76.ru повідомило, що в Ярославській області почалися "активна реклама" контрактної служби. Відповідні оголошення розмістили в своїх соцмережах адміністрації міст, селищ і районів Ярославської області.

В оголошенні йдеться про службу "в зоні спеціальної військової операції" і про те, що одноразова виплата тим, хто укладе контракт, становить 295 тисяч рублів, а щомісячна зарплата — близько 200 тисяч рублів. Там також обмовляється щоденна плата в 8 тисяч рублів за участь в "активних наступальних діях" і 50 тисяч рублів за "кожен кілометр просування в складі штурмових загонів".

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"Тайга.Інфо" пише, що мерія Новосибірська розсилає керуючим організаціям житлових будинків прохання розмістити рекламу контрактної служби "на дошках оголошень, на вхідних дверях і в під'їздах". Видання "7×7" повідомляє, що мерія також попросила розмістити рекламу служби на сайтах шкіл Новосибірська.

17 березня інформація про запрошення на службу за контрактом з'явилася, наприклад, на офіційних сайтах адміністрацій П'ятигорська і Курська.

Baza також звернула увагу, що подібні оголошення були опубліковані в пабліках різних міст, сіл і районів.

Ситуація з мобілізацією в РФ - деталі

Плани Генштабу РФ набрати 400 тис добровольців-контрактників швидше казкові, ніж реальні. Росіяни охочіше підпишуть контракт з "Вагнером", ніж з регулярною армією.

Тільки в цьому місяці жителі мінімум 52 регіонів Росії поскаржилися в соцмережах на затримку грошових виплат російським військовослужбовцям. Виплати не отримують як добровольці, так і мобілізовані, військові-контрактники.

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