Повістки розсилають щонайменше у 35 регіонах.

У Росії почали активно розсилати населенню повістки. Цей процес стартував у щонайменше 35 регіонах Російської Федерації.

"Найбільше питань викликають повістки на військові збори, які можуть проводитись лише після указу президента. Такого указу не було, принаймні не опубліковано", – зазначив у Telegram керівник міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков.

За його словами, повістки розсилають мешканцям таких регіонів: Алтайський край, Бєлгородська область, Воронезька область, Калузька область, Кабардино-Балкарська Республіка, Красноярський край, Краснодарський край, Липецька область, Мурманська область, Москва, Пензенська область, Республіка Татарстан, Чуваська Республіка, Свердловська область, Тюменська область, Ульяновська область, Ханти-Мансійський автономний округ, Ямало-Ненецький автономний округ, Республіка Марій Ел, Пермський край, Саратовська область, Нижегородська область, Омська область, Архангельська область, Челябінська область, Тамбовська область, Тверська область, Володимирська область, Санкт-Петербург, Республіка Комі, Московська область, Республіка Дагестан, Ленінградська область, Єврейська автономна область, Республіка Башкортостан.

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Правозахисник пише, що поки що це не друга хвиля мобілізації.

Мобілізація в Росії

Після того, як у вересні 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення в Росії часткової мобілізації, пройшов лише місяць до того, як її нібито скасували. Насправді ж мобілізаційні заходи в РФ не припинялися.

В Інституті вивчення війни припускають, що Путін відмовився від оголошення повної мобілізації в Росії. За словами аналітиків, про це свідчить законопроект про підвищення призовного віку, який подали до Держдуми.

Раніше уряд Воронезької області офіційно повідомив про початок роздачі повісток. Це робитимуть нібито для актуалізації даних.

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