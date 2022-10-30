У місті навіть ввели заборону на публікацію відео з камер спостереження, коли в мережу злили кадри точного удару надводного безпілотника по пришвартованому кораблю.

Чорний дим у Севастополі 29 жовтня не був пов'язаний з військовими навчаннями.

Про це йдеться у звіті OSINT-спільноти GeoConfirmed в Twitter.

Під час атаки на стоянку військових кораблів Чорноморського флоту в Севастопольській бухті в мережі з'явилися фото стовпа густого темного диму, що піднявся.

Відео дня

Пізніше окупаційна влада заявляла, що дим пов'язаний з військовими навчаннями. Кремлівські пропагандисти оперативно зняли відповідний ролик.

OSINT-дослідники підтверджують, що військові "на навчаннях" палили шини, але це є нелогічною дією, коли по вашому флоту завдають ударів.

"Але навіщо вам навчання з купою диму, коли ваш флот атакували? Єдина причина, через яку ви це зробите, - відвернути увагу від атак", - пишуть аналітики.

Того ж дня "влада" Севастополя закликала жителів не тиражувати фото і відео роботи ППО, щоб "не допомагати ворогові".

У місті навіть ввели заборону на публікацію відео з камер спостереження, коли в мережу злили кадри точного удару надводного безпілотника по пришвартованому кораблю.

Вибухи в Криму

29 жовтня у Севастопольській бухті прогриміли вибухи. Окупаційна влада стверджувала, що ЗС РФ збили всі БПЛА, які атакували стоянку кораблів.

Пізніше з'явилася інформація про пошкодження чотирьох кораблів, в тому числі "Адмірала Макарова", який атакував "Калібрами " українські міста. Росія стверджує, що пошкодження отримав тільки тральщик "Іван Голубець".

Увечері того ж дня Росія заявила про вихід з "зернової угоди". Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів, що Москва давно планувала зірвати угоду.

За словами українського президента Володимира Зеленського, Росія почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні, коли заблокувала рух суден із зерном. РФ щонайменше двічі завдавала ударів по ВМС України, які гарантували безпеку зернового коридору.

У перші дні дії угоди Росія завдала ударів по українських портах, цілячись в зерносховища. Відтоді Москва неодноразово шантажувала Захід "голодом" через постачання Україні зброї для самозахисту.

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