Окупанти обстріляли" швидку " / Volodymyr Fedak, Instagram
На Буковині російські окупанти обстріляли автомобіль швидкої допомоги, в якій знаходилися медичні співробітники.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на керівника Центру екстреної медичної допомоги Володимира Єленєва.
Напад на мирних громадян стався 28 лютого в селі Тарашани Чернівецького району. Кулі потрапили в лобове скло. Медики, на щастя, залишилися живі і не травмувалися. При цьому обличчя нападника медробітники не помітили.
Інша інформація поки уточнюється.