Це сталося вдень 28 лютого.

На Буковині російські окупанти обстріляли автомобіль швидкої допомоги, в якій знаходилися медичні співробітники.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на керівника Центру екстреної медичної допомоги Володимира Єленєва.

Напад на мирних громадян стався 28 лютого в селі Тарашани Чернівецького району. Кулі потрапили в лобове скло. Медики, на щастя, залишилися живі і не травмувалися. При цьому обличчя нападника медробітники не помітили.

Інша інформація поки уточнюється.

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