У Херсоні службовий автомобіль правоохоронців потрапив під атаку БПЛА.

На Херсонщині російські окупанти обстріляли автомобілі правоохоронців, поранено троє поліцейських.

Про це повідомляє Національна поліція України у Telegram.

Так, в Херсоні службовий автомобіль правоохоронців потрапив під атаку БПЛА. "Поранено двох поліцейських, автомобіль отримав механічні пошкодження", - повідомляють в поліції.

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Також повідомляється, що під ворожий обстріл потрапили два службових автомобілі поліцейських у місті Берислав. "Внаслідок скидання модифікованих боєприпасів поранено одного працівника поліції, автомобілі отримали механічні пошкодження", - зазначають в Нацполіції.

За даними поліції, ворог завдав авіаудари по Бериславу, поціливши у територію фермерського господарства та підприємства з виробництва соняшникової олії.

Ситуація на Херсонщині

13 квітня 2023 року окупанти скинули авіабомбу на школу Херсонщини. На період Великодніх свят заборонено проводити богослужіння у церквах в період комендантської години та відвідувати кладовища.

На Херсонщині Сили оборони 14 квітня знищили човен ДРГ, пункти боєпостачання та спостереження.

Українська авіація завдала два удари по районах зосередження живої сили та техніки противника в Каховському районі. Також знищено ворожий танк та ще п’ять одиниць авто-бронетехніки, а на одному з островів - польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт.

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