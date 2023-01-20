На першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків Ford F250 й Ford F350, які адаптовані до бойових умов.

На північних напрямках оборони України набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

У повідомленні в Telegram-каналі Міністерства оборони України йдеться про те, що вони захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України.

"За ініціативи командувача Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на північних напрямках оборони країни набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони", - зазначається у повідомленні.

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За словами командувача, на першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків Ford F250 й Ford F350, які адаптовані до бойових умов.

"Мобільні вогневі підрозділи вже захищають підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об'єкти Сумщини", - зазначив Наєв.

Як повідомив командувач, сьогодні, 20 січня, досвідченим екіпажам була передана чергова партія позашляховиків, які мають можливість швидко пересуватися та вражати повітряні цілі, у тому числі безпілотні літальні апарати типу "Mohajer-6" та "Shahed 136".

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