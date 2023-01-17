Глава держави наголосив, що ці системи - це вагоме посилення української ППО, захист українських міст і жителів від ракетного терору РФ.

Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Нідерландів за намір передати Україні ЗРК Patriot.

"Вдячний прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за намір передати Україні ЗРК Patriot. Це вагоме посилення української ППО, захист наших міст і громадян від ракетного терору РФ. Цінуємо дієву підтримку з боку уряду Нідерландів у протидії агресору! Рухаємося разом уперед, до спільної перемоги", - зазначив Зеленський у Twitter.

Американські ЗРК Patriot для України - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, Bloomberg з посиланням на обізнані джерела повідомило, що Нідерланди також розглядають можливість надання Україні ЗРК Patriot, приєднавшись до США та Німеччини у посиленні українського військового арсеналу протиповітряної оборони, що має вирішальне значення у війні з Росією.

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Видання зазначило, що уряд Нідерландів незабаром ухвалить остаточне рішення щодо передачі цих систем. Останніми тижнями США та Німеччина пообіцяли надати Україні системи Patriot.

Українські військові вже прибули на навчання до Сполучених Штатів Америки, щоб пройти навчання на системах Patriot.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що американські партнери зобов’язалися підготувати українських офіцерів для роботи з ЗРК Patriot за 10 тижнів замість стандартного курсу у 10 місяців.