Росія веде наступальні дії в три етапи.

Росія застосовує нову військову стратегію, відому як "потрійне захоплення", щоб вимотати українські війська. Таким чином, ЗСУ зазнають сильного тиску на кількох фронтах, тоді як окупанти прагнуть довести їх до виснаження, інтегруючи три бойові елементи в єдину стратегію.

Сили кремлівського диктатора Володимира Путіна починають з наземних атак, щоб скувати війська, потім скидають міни з дронів і викликають удари, щоб обмежити пересування, після чого застосовують бомби, що планують, по оборонних позиціях, пише The Telegraph.

ЗМІ пише, що перші ознаки використання цієї тактики Росією на полі бою з'явилися на початку цього року, але за останні два місяці російські армії значно активізували її застосування вздовж лінії фронту. "Уся російська армія використовує стратегію трикутника. Ми називаємо це стратегією і війною на виснаження", - сказав голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

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При цьому видання зазначає, що з початку 2025 року Росія стикається з виснаженням ресурсів і численними невдалими наступами. Вважається, що РФ втрачає понад 1000 солдатів на день. Крім того, за неповні 5 місяців українські військовослужбовці успішно знищили 1159 російських танків і понад 2500 бронемашин.

Тож, через важкі втрати, окупанти все частіше прагнуть використати свої ключові переваги перед Україною - стабільне поповнення особового складу і здатність швидко виготовляти дрони та плануючі бомби.

"Це вкрай виснажливий спосіб ведення війни. Ці три елементи створюють суперечливі завдання для української оборони", - пояснює науковий співробітник з наземних операцій у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) Нік Рейнольдс.

Методичний підхід починається з наземних штурмів, спрямованих на те, щоб скувати українські війська, змусити їх зайняти оборонні позиції і ускладнити маневрування.

Постійні атаки чинять сильний тиск на українську оборону.

"Використовуючи величезну кількість людей і відправляючи їх в атаки на українські позиції, вони намагаються вимотати наших солдатів і наші ресурси. Інтенсивність боїв у таких місцях, як Покровськ, дуже висока - атаки кожні дві години. Це, звичайно, виснажливо для наших солдатів", - підкреслює Кузан.

Потім застосовуються дрони для обмеження мобільності українців, проведення розвідки, ураження вразливих точок і дестабілізації військ за допомогою точкового мінування.

Серед них - FPV-дрони, що дають змогу російським силам відстежувати українські позиції в режимі реального часу і швидко реагувати на будь-які переміщення, а також мінні дрони, які відрізають шляхи відступу.

"Через ці дрони Україні доводиться тримати передову з використанням статичних оборонних позицій, що доповнюються масштабними заходами маскування, наприклад, активною копкою, щоб приховати, де зосереджені війська", - зазначив Рейнольдс.

Третя частина "потрійного захоплення" - це застосування плануючих бомб, спрямованих на ключові оборонні позиції з великих відстаней, що послаблює здатність України вести операції.

"Ось тут і виникає справжня дилема - або навіть дуже серйозна - на яку немає справжньої відповіді. Окопи і всі ці заходи захисту відмінно працюють проти артилерії і FPV-дронів, але бомби, що планують, знищують ці укріплення і закопують людей живцем", - додає Рейнольдс.

Ця комбінація змушує українських солдатів обирати між утриманням позицій - з ризиком високих втрат і виснаження - або мобільністю, що робить їх більш уразливими для ударів дронів та ізольованих атак.

Відповідь України на російську тактику "потрійного захоплення"

Повідомляється, що Україна адаптувалася до дій РФ у наступі, перейшовши до стратегії динамічної оборони - постійного переміщення і непередбачуваності замість утримання фіксованих позицій.

Згідно зі словами заступника директора Програми по Росії у Фонді захисту демократій Джона Харді, Україна використовує комбінацію мін, різних моделей ударних дронів і традиційного артилерійського вогню проти російських сил до того, як ті встигнуть дістатися до нечисленних українських піхотних позицій.

Україна також розширила підрозділи ударних дронів, які слугують ключовим фактором посилення, і значно збільшила виробництво FPV-дронів та інших безпілотних систем.

"Українці стали дуже вправними і винахідливими у відбитті всіх типів російських атак", - заявляє колишній полковник британської армії та експерт з хімічної зброї Хаміш де Бреттон-Гордон.

Ця стратегія ще сильніше втягує Україну у війну на виснаження. Але поки що всі успіхи Росії мають лише частковий характер, і тактика не призвела до масштабних оперативних проривів. Однією з основних проблем РФ є те, що солдати погано підготовлені і не вистачає бронетехніки.

Свідки повідомляють про використання російськими військами мотоциклів і навіть електросамокатів для просування до українських позицій.

Планувальні бомби також мають високий відсоток відмов.

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що війна в Україні може затягнутися на десятиліття. Таке припущення висунув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. "По-перше, ми повинні враховувати, що це війна, яку веде колишня імперська метрополія проти того, що вона вважає непокірною колонією", - зазначив він.

Крім того, ми розповідали, скільки живе російський солдат на передній лінії. За словами начальника штабу 4 батальйону "Сила свободи" бригади "Рубіж" Миколи Гриценка, у середньому окупант на передовій може прожити протягом 2-3 днів.

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