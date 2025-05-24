Чотири місяці на прорив: Росія стягує війська до кордону з Харковом, - Sky News

Ситуація залишається напруженою, але невизначеною. Російські війська стоять поблизу кордону, але немає ознак негайного масштабного наступу.

Російські війська скупчуються біля північного кордону України поблизу Харкова — другого за величиною міста країни. Аналітики та військові припускають, що Росія може готуватися до нового наступу, однак масштаб і напрям цих дій поки залишаються неясними, пише Sky News.

Після витіснення українських військ з Курської області, російські підрозділи — чисельністю до 50 тисяч осіб — зосередилися одразу за кордоном з Харківщиною.

За словами начальника штабу 13-ї оперативної бригади Андрія Помагайбуса, ворог намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести хоча б якісь штурмові дії. Водночас він запевняє:

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"Загалом, у них нічого не виходить. Втім, існує явна підготовка до активних наступальних дій з боку ворога".

Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк зазначає, що підготовка відбувається на тлі завершення російської операції в Курській області: "Тепер, коли вони повернули Курськ, питання полягає в тому, чи продовжать вони наступ?"

Згідно з оцінками експертів, серед скупчених поблизу кордону сил можуть перебувати підрозділи елітних військ, зокрема десантники ВДВ. Кларк каже:

"Якщо росіяни залишили ці підрозділи там, це означатиме, що вони хочуть, щоб ці сили очолили щось інше".

Водночас переміщення тих самих підрозділів на Донеччину, до Покровська, може свідчити про відсутність планів масштабного наступу саме під Харковом.

Можлива мета — Харків або Суми

За словами професора Кларка, Росія може готуватися до атаки або на сам Харків, або на прилеглі території, які Україна звільнила восени 2022 року. Він підкреслює, що безпосередній напад на Харків або Суми буде вкрай складним через високий рівень оборони цих міст. Зокрема, Харків — місто-фортеця, яке отримало звання Міста-героя України за опір під час початку вторгнення у 2022 році.

Попри концентрацію військ, Кларк сумнівається в здатності Росії здійснити повномасштабний наступ цього літа: "Я думаю, що росіяни фактично використали сили, які вони могли б використати для стратегічного наступу". Він додав, що обидві сторони наразі задіяні у виснажливих боях, пожертвувавши можливістю масштабного прориву.

"Чотиримісячне вікно" для Кремля

За оцінками військового експерта Джеком Вотлінгом з аналітичного центру RUSI, Росія має приблизно "чотири місяці", щоб здійснити прорив, перш ніж почнуться проблеми з погодою та ресурсами.

"Росіянам бракує військових якостей, щоб діяти швидко", – зазначає він, передбачаючи поступове розширення бойових дій, а не стрімку механізовану атаку.

Вотлінг наголошує, що радянські запаси техніки, на які досі спиралася Росія, вичерпаються до середини осені:

"Здатність Росії компенсовувати втрати повністю залежатиме від того, що вона зможе виробити з нуля".

У цьому контексті потенційні нові санкції з боку Заходу можуть серйозно вплинути на російську здатність продовжувати наступ.

Війна - що відомо про плани РФ

Як повідомляв УНІАН, 22 травня ініціатор війни проти України Володимир Путін доручив створити вздовж кордону України та РФ так звану "буферну зону безпеки".

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відзначив, що заява Путіна про "буферну зону" доводить наочно, що саме Путін і Росія є перешкодою для мирних зусиль зараз і саме на них треба посилювати тиск всіх форм для того, щоб примушувати РФ і Путіна до миру і повного тривалого припинення вогню.

14 травня прес-офіцер Донецького прикордонного загону Ігор Лизогуб повідомив, що окупанти продовжують спроби просунутися вглиб української території на Харківщині.

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