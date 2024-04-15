Окупанти мають чисельну перевагу.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про напружену ситуацію на Східному напрямку фронту.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він розповів, що відвідав бойові підрозділи українських сил на цьому напрямку. "Ситуація напружена. Ворог намагається просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше Бахмута", - повідомив міністр.

Він зазначив, що українські військові завдяки відвазі, підготовці та професійності зривают плани загарбників, хоча ті й мають чисельну перевагу. Під час візиту він нагородив військовослужбовців, які відзначилися у тяжких боях, нагородами та відзнаками.

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Нагадаємо, раніше про загострення ситуації на сході повідомляли головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський та президент Володимир Зеленський.

За словами Сирського, російські окупаційні війська отримали від Москви вказівку захопити Часів Яр до 9 травня. Вчора у 92-й окремій штурмовій бригаді розповідали, що окупанти прагнуть зайти бодай в житлову забудову міста, щоб вв’язатися у вуличні бої.

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