За добу російські окупанти втратили вбитими та пораненими близько 1075 осіб.

14 травня війська РФ концентрували свої зусилля на Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках. Ситуація в районах бойових дій залишається складною, але контрольованою.

Про це повідомляється у останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у соціальній мережі Facebook. Загалом відбулося 145 бойових зіткнень. Росіяни завдали три ракетних удари, понад 320 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили понад 2400 обстрілів українських позицій. За добу РФ скинула на територію України майже 70 керованих авіабомб.

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На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, змін у стані та положенні військ не відбулось. Водночас на Харківському напрямку ЗСУ відбили 11 атак на напрямках Глибоке - Липці, Лук’янці - Липці, Борисівка - Нескучне, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, три бойових зіткнення досі тривають.

На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій РФ, для збереження життя військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції.

"Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони", - зазначає Генштаб.

У ході бойових дій на цьому напрямку росіяни за сьогодні втратили 162 військовослужбовця, також було знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку росіяни 16 разів безуспішно атакували позиції наших військ на напрямках Лиман Перший - Синьківка, Вільшанка - Синьківка, Вільшанка - Петропавлівка, Кислівка - Іванівка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха - Стельмахівка, Коломийчиха - Мясожарівка, Ковалівка - Новоєгорівка, Площанка - Макіївка. Бої тривають. Нашим військам вдалося відновити втрачені раніше позиції та покращити тактичне положення на окремих напрямках.

На Лиманському напрямку підрозділи наших військ відбили дві атаки на напрямках Червонопопівка - Іванівка та Житлівка - Терни. Вони не допустили втрат позицій. На Сіверському напрямку наші війська відбили п'ять російських атак на напрямках Золотарівка - Івано-Дар’ївка, Миколаївка - Спірне, Веселе - Верхньокамянське, тривають чотири бойових зіткнення, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку підрозділи ЗСУ відбили 12 атак на напрямках Бахмут - Новий, Бахмут - Іванівське, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка - Кліщіївка, Бахмут - Кліщіївка, Бахмут - Андріївка, Миколаївка - Біла Гора, продовжуються дев'ять бойових зіткнень, втрат позицій не допущено. Також наші війська проводили успішні заходи з покращення тактичного положення.

На Покровському напрямку українські бійці відбили 33 атаки на напрямках Очеретине - Новоолександрівка, Архангельське - Євгенівка, Архангельське - Калинове, Архангельське - Новоолександрівка, Соловйове - Сокіл; Очеретине - Соловйове, Новобахмутівка - Соловйове, Семенівка - Новоселівка Перша, Семенівка - Уманське, Орлівка - Новоселівка Перша, Тоненьке - Уманське, Тоненьке - Нетайлове, Піски - Нетайлове. Триває сім бойових зіткнень.

"В ході боїв, внаслідок штурмових дій та інтенсивного вогневого впливу противника на окремих напрямках наші підрозділи змінили позиції для збереження життя військовослужбовців та покращення тактичного положення", - зазначили у зведенні.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили сім російських атак на напрямках Старомихайлівка - Красногорівка, Мар’їнка - Георгіївка, Славне - Новомихайлівка, триває два бойових зіткнення. На Времівському напрямку успішно відбили 10 атак на напрямку Солодке - Водяне, Завітне Бажання - Старомайорське. Також наші воїни проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили три атаки РФ на напрямку Новопрокопівка - Роботине, окупанти успіху не мали. На Придніпровському напрямку вони продовжують спроби витіснити наші війська з лівобережжя Дніпра. Зафіксовано п'ять атак на напрямку Олешківські Піски - Кринки, ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось. Загальні втрати окупантів по усій лінії фронту наступні: 1075 осіб вбитими та пораненими, 251 одиниця озброєння та військової техніки.

Ситуація на фронті: останні новини

Сьогодні в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомляли, що загарбницька армія задіяла в боях на півночі Харківщини до п'яти батальйонів.

За даними DeepState, російські війська намагаються закріпитися на північних околицях Вовчанська, продовжуючи свої штурми. Аналітики повідомили, що росіяни також хочуть закріплятися в населених пунктах Стариця та Бургуватка.

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