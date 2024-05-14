Третина ворожих атак припала на Покровськийй напрямок.

Протягом поточної доби кількість боєзіткнень збільшилась до 93, а найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ворог продовжує наступальні дії. Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку. Сили оборони мужньо стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на спроби загарбників йти вперед", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак, а також активно діє бойова авіація ворога – сьогодні зафіксовано 13 авіаударів. Генштаб повідомляє, що на цьому напрямку сьогодні відбулося 30 атак окупантів. Найбільше - в районах Новоолександрівки та Нетайлового.

Відео дня

На Харківському напрямку окупанти вже здійснили 13 атак. Зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Борисівка - Нескучне. Також ворог завдав 8 авіаударів. Ведуться бої на околицях Вовчанська.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку зафіксовано 9 бойових зіткнень, а три з них – тривають. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.

На Краматорському напрямку ворог провів 9 атак. Також три рази завдавав авіаударів в районах Іванівського, Дружби та Північного. Одне боєзіткнення ще триває.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак. Противник намагався потіснити наших захисників в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На Времівському напрямку зафіксовано 6 безуспішних штурмових дій ворога біля Старомайорського. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

На Лиманському напрямку окупанти два рази безуспішно намагались покращити тактичне положення в районах Іванівки та Тернів.

В Генштабі повідомили, що окупанти переважно діють групами піхоти до 1-2 мотострілецьких відділень.

"Наші воїни продовжують впевнено стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат", – зазначили військові.

Останні новини з фронту

Харків знову перебуває під обстрілом РФ, кількість постраждалих зростає. Нині вона вже становить 17 людей. На місці влучень працюють усі відповідні служби.

Також УНІАН повідомляв, що біля Вовчанська зникли двоє волонтерів. За даним Нацполіції, їх могли розстріляти окупанти.

Вас також можуть зацікавити новини: