Війська РФ штурмують Вовчанськ, - DeepState (фото)

На Харківському напрямку російські загарбники продовжують штурмувати Вовчанськ, вони намагаються закріпитися на північних околицях міста.

Про це ввечері повідомили аналітики DeepState. За їхніми даними, окупанти залучають велику кількість піхоти, щоб зайняті будинки на півночі міста. Українські Сили оборони намагаються відтіснити російські війська, тривають важкі бої.

Рух в напрямку міста здійснюється зі сторони населених пунктів Гатище-Плетенівка. Окупантів активно підтримує артилерія, рівняючи все з землею. "Також противник пробує закріплятися в населених пунктах Стариця-Бургуватка з метою подальшого просування на західні околиці Вовчанська", - йдеться у повідомленні.

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Бої на Харківщині: останні новини

За даними Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", Росія задіяла в боях на півночі Харківської області до п'яти батальйонів особового складу.

Речник ОСУВ спростував інформацію про те, що у Вовчанську тривають міські бої. За його словами, ураїнські війська працюють над зачисткою околиць міста.

Тим часом російські загарбники б'ють по Харкову, у місті протягом всього дня лунають вибухи. Вдень у центрі міста влучили у багатоповерхівку, пострадали 11 людей, зокрема дитина 8 років.

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