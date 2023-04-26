Російські літаки летіли без сигналу транспондера.

Над Балтійським морем авіація НАТО перехопила три російські військові літаки. Про це повідомляють Військово-повітряні сили Німеччини у Twitter.

Німецькі та британські сили впізнали російські літаки в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Два винищувачі Су-27 і один літак Іл-20 летіли без сигналу транспондера. Деталі інциденту поки не розголошуються.

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Перехоплення російських літаків - інцидент на Алясці

Це вже далеко не перший раз, коли російські літаки здійснюють провокаційні польоти біля чужих кордонів. Так, кілька днів тому американські винищувачі перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в повітряний простір Штатів або Канади, проте діяли в розпізнавальній зоні ППО Аляски.

Також 7 квітня два російських Су-27 перехопили над міжнародними водами поблизу Німеччини.

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