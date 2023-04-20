Для цього використали винищувачі F-16 та F-22.

Американські винищувачі перехопили двох стратегічних бомбардувальники Російської Федерації Ту-95.

Про це повідомляє прес-служба Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NOPAD). Саме персонал NOPAD виявив, відстежив, точно ідентифікував російську авіацію, яка увійшла та діяла в розпізнавальній зоні ППО Аляски.

Зазначається, що для перехоплення США використали винищувачі F-16 та F-22. При цьому російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили у повітряний простір Штатів чи Канади. У командуванні додали, що такі польоти відбуваються регулярно і не розглядаються як загроза чи провокаційні дії.

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Перехоплення російських літаків

15 березня 2023 року ВПС Великої Британії та Німеччини перехопили літак РФ поблизу повітряного простору Естонії. Він не зв'язався з авіадиспетчерською службою цієї країни. Того ж тижня винищувачі НАТО знову перехопили літаки РФ біля Естонії.

8 квітня румунські винищувачі, які базуються у країнах Балтії для проведення повітряного патрулювання НАТО, перехопили два російських Су-27. 17 квітня Військово-повітряні сили Великої Британії та Німеччини перехопили три російські літаки над Фінською затокою і Балтійським морем - поблизу повітряного простору НАТО.

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