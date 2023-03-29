На Донбасі є кілька великих лісових масивів, де ці навички точно знадобляться.

Шведські інструктори навчають українських солдатів тактики бойових дій в умовах лісистої місцевості. Це частина базової загальновійськової підготовки, яку українські військовослужбовці зараз проходять у Великобританії, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій ЗСУ, щоб військовослужбовці, які не мають або мають мінімальний військовий досвід, могли оволодіти необхідними тактичними знаннями", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навички дій у лісистій місцевості стануть у пригоді українським бійцям як у наступі, так і в обороні.

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Шведські інструктори долучилися до участі у британській програмі підготовки українських новобранців з цього року.

Навчання українських військових за кордоном

Влітку минулого року Велика Британія зголосилася навчати українських військовослужбовців базовим військовим навичкам, оскільки більшість мобілізованих мають навколонульовий або дуже давній військовий досвід. Поступово до навчання українців у Британії долучилися інструктори з багатьох країн світу – навіть з Нової Зеландії.

Паралельно багато країн ЄС погодилися взяти до себе на навчання певну кількість українських військовослужбовців. Фактично навчання проходить по всьому континенту - від Іспанії до Польщі. Десь навчають піхотинців, десь танкістів, десь артилеристів.

Показово, що Угорщина, яка категорично відмовилася надавати Україні будь-яку військову допомогу, погодилася взяти на себе навчання українських військових медиків.

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