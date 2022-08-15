Навчання 800 українських захисників пройде в одному з чотирьох центрів підготовки.

Нова Зеландія відправить до Великої Британії 120 військових для навчання українських захисників.

Про це повідомляє Reuters.

Навчання майже 800 українських військовослужбовців проводитиметься в одній з чотирьох баз підготовки у Великій Британії, а інструктори Нової Зеландії не їздитимуть в Україну.

Згідно з планом, дві піхотні групи навчатимуть українців основним навичкам, які необхідні для ефективного ведення бою, включаючи поводження зі зброєю, надання першої допомоги в бою та інші навички.

"Нам було ясно, що кричуще посягання на суверенітет країни і подальша загибель невинних людей - це неправильно і неприпустимо. Наше засудження буде як і раніше виходити за рамки слів і буде включати критичну підтримку", - наголосила прем'єр-міністр Джасінда Ардерн.

Водночас, за її словами, новозеландські війська не брали участь і не будуть вступати в бойові дії на території України.

Нагадаємо, 1 серпня 2022 року посол у Лондоні Вадим Пристайко заявив про те, що армія Великої Британії бере на себе чотиримісячне навчання новобранців ЗСУ.

Зведений портрет новобранців ЗСУ - нульовий військовий досвід, 25-45 років, добровольці. 10 000 бійців навчать в чотирьох центрах базовим військовим навичкам відповідно до стандартів армії Великобританії і НАТО.

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