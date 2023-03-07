Однак Будапешт відхрещується від підготовки українських солдатів.

Угорщина проводить навчання військових медиків з України. Як заявляє угорське Міноборони, такі дії від Будапешта проводяться в рамках гуманітарної акції.

"Позиція Угорщини не змінилася: ми на боці миру і не підтримуємо жодних кроків, які ведуть до ескалації війни – саме тому ми не відправляємо в Україну ні зброї, ні солдатів. Тим не менш, як сусідня країна, в рамках найбільшої гуманітарної акції в історії Угорщини, Угорщина допомагає тим, хто потрапив у біду, і тим, хто потребує допомоги. В дусі цього ми надали допомогу в лікуванні поранених українських солдатів, а Збройні сили Угорщини також беруть участь у підготовці українських військових медиків у гуманітарних цілях", - передає заяву міністерства ресурс 24.hu.

Відповідну інформацію Міністерство оборони опублікувало не просто так. У понеділок міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що на території Угорщини проводять навчання українські солдати. Він підкреслив, що не потрібно вірити пропаганді, що Будапешт не допомагає Україні, бо насправді це не так.

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В Угорщині таким чином вирішили пояснити, що саме на увазі мав Надь під "українськими військовими". Не безпосередньо навчання ведення бою, а допомога у лікуванні поранених.

Угорщина та її риторика щодо України: що відомо з актуального

Наприкінці лютого угорський прем’єр-міністр Орбан підтримав "мирний план" Китаю щодо війни в Україні. Окрім цього Будапешт висував і свою "формулу миру", однак забув туди включити Україну.

Також Орбан звинуватив ЄС у затягуванні війни в Україні. Він вважає, що частково вина на загострені збройного конфлікту є на совісті союзу.

Натомість Будапешт готує візит Орбана до Києва. Він ще жодного разу від початку повномасштабного вторгнення не був в Україні.

Прем’єр-міністр заявив, що Угорщина межує на Сході з росіянами. У відповідь українське МЗС викликало посла для пояснень.

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