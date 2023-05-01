Наразі за контролю над містом продовжуються жорстокі бої з найманцями ПВК "Вагнер".

Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, Герой України генерал-лейтенант Сергій Наєв показав, як наші військові готуються остаточно "відібрати" у росіян українське місто Бахмут.

Подробицями щодо тактичної підготовки, яку ЗСУ проходять на окремому напрямку, командувач поділився в Telegram. Він зазначив, що основна робота на "полігоні" полягає в відточенні навичок протидіяти повітряному десанту РФ та вести ефективні бої з ворожими ДРГ в урбанізованій місцевості.

"Зокрема, в умовному населеному пункті вчимо, як правильно підходити до будинку, входити до нього, зачищати кімнати, нарізати кути тощо", - написав він.

Наєв зазначив, що ці тренування особливо важливі в умовах сучасної війни та боїв у Бахмуті.

Росіяни не візьмуть Бахмут до 9 травня - думка експерта

Нагадаємо, що сьогодні військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував повідомлення "воєнкорів" РФ про те, що окупантам залишилося пройти 1,5 км для контролю над Бахмутом.

Він заявив, що ворог марно мріє захопити місто до 9 травня. Наразі, попри складну ситуацію, передумов для цього немає. ЗСУ завдяки щільному вогню блокують спроби ворога пройти через перехрестя Ювілейної/Чайковського (біля Нової Пошти).

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