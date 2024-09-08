За словами аналітика, "з тиждень вони вже нікуди не рухаються".

Україна зазнає величезного тиску в районі Покровська, що є стратегічно важливим містом. При цьому українські війська зуміли зупинити просування росіян на цьому напрямку. Про це в коментарі для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, на напрямку дійсно призупинено просування росіян - так, приблизно з тиждень вони вже нікуди не рухаються. Навіть навпаки – на деяких позиціях ЗСУ покращують своє становище, адже "сірі зони" знову повернули під наш контроль завдяки новим бригадам.

"Іншим механізмом не можна було б зупинити росіян. Тобто, потрібно було обовʼязкове задіяння резервів на цьому напрямку", – розповів експерт. Відео дня

За словами Світана, крім особового складу, потрібні боєприпаси, і ці питання зараз вирішуються на зустрічі у форматі "Рамштайн". Яу сказав експерт, "перші кейси вже проговорені й підійдуть найближчим тижнем, адже вони будуть виділені переважно з європейських складів".

"Тобто, цей напрямок посилили особовим складом, проте досі не вистачає техніки та боєприпасів", – резюмував Світан.

Він вважає, що Курська операція вже виконала три задачі:

завдати превентивного удару по російському угруповуванню в районі Суджі, яке збиралося для руху у бік Сум

спробувати взяти в оперативне оточення так званий тьоткінский виступ

сковування військ, тобто - сковувати більшу частину резервів противника на цьому напрямку.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо ситуації на Покровському напрямку. За його словами, варто дочекатися, поки там все повністю стабілізується.

Як сказав глава держави, ситуація на Покровському напрямку за останні кілька діб "була краща", але потрібно дочекатися стабілізації.

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