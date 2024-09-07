За його словами, варто дочекатися, поки там все повністю стабілізується.

Ситуація на Покровському напрямку за останні кілька діб "була краща", але потрібно дочекатися стабілізації. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону.

"Ситуація там (на Покровському напрямку) в будь-якому випадку непроста. Я вдячний воїнам, і до виїзду (на засідання Контактної групи з питань оборони України, що проходив у Німеччині, та форум "Амброзетті" в Італії - УНІАН) десь три-чотири доби вже ситуація була краща. Ми проговорювали всі ці деталі три рази на день з Сирським (головнокомандувачем ЗСУ)", - сказав глава держави.

При цьому, він додав, що обговорювати ситуацію на Покровському напрямку поки завчасно.

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"Там важлива ситуація, тому зараз я не хочу говорити завчасно. Коли там все повністю стабілізується, дай Бог, тоді будемо розмовляти про це", - сказав Зеленський.

Бої за Покровськ - заява Сирського

5 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським військам вдалося зупинити просування російських окупантів на Покровському напрямку. Він визнав, що українська оборона зазнавала величезного тиску в районі навколо Покровська протягом кількох тижнів, але зараз наступ агресора тут зупинено.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ані на метр. Іншими словами, наша стратегія працює", - сказав Сирський.

За словами головнокомандувача, Росія була змушена перекинути в Курську область десятки тисяч своїх солдатів, що і позначилося на фронті в Україні.

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