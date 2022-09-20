Ув'язнені перебували там від декількох тижнів до місяців.

Правоохоронці показали, як виглядає база російських окупантів в Ізюмі, де загарбники влаштували катівню.

Фотографії опублікував керівник слідчого управління Нацполіції в області Сергій Болвінов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Загарбники під час окупації влаштували в’язницю та кімнату тортур у відділку поліції. За словами Болвінова, слідчі знайшли там журнали з списком затриманих та інструменти катувань - електричні кабелі.

Відео дня

Зараз вони вивчають камери, у яких тримали людей, збираючи доказову базу для суду. На місці вилучають зразки ДНК та відбитки пальців.

"В темних підвальних камерах люди перебували від декількох тижнів до місяців, навіть не завжди розуміючи, що саме від них хочуть окупанти. Як і завжди, усюди, де були рашисти - смітник. Пусті пляшки, коробки, матраци, лахміття однозначно указують - тут жили росіяни", - додав керівник слідчого управління.

Раніше голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що на деокупованих територіях Харківської області виявили 10 катівень.

Поблизу міста Ізюм знайшли близько 445 поховань. Під час ексгумації слідчі знайшли тіло чоловіка, якому відрізали мошонку.

Мер Ізюма повідомив, що ексгумація тіл вбитих триватиме майже два тижні.

Вас також можуть зацікавити новини: