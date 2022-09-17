Під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали тортурам цивільних.

У Козачій Лопані на Харківщині виявили підвальне приміщення так званої "Народної міліції", де під час окупації російська армія катувала людей.

Відео дня

Про це повідомляє у Telegram-каналі Офіс генерального прокурора.

"17 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) провело огляд у приміщенні так званої "Народної міліції смт Козача Лопань". Правоохоронці встановили, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали тортурам цивільних", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції.

В ОГП додали, що наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у смт Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

16 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень.

Вас також можуть зацікавити новини: