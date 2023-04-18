Ворог вгатив по Херсону: під обстрілом опинився центр міста, є поранені / фото Віктор Ковальчук, УНІАН

Вранці вівторка, 18 квітня, російські окупанти атакували Херсон, повідомив  у Telegram голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!", – написав голова ОВА. 

Згодом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі. 

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"Росіяни обстріляли Херсон, район Центрального Ринку. Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб", – зазначив він. 

Зауважимо, ані про повітряну тривогу, ані про загрозу артилерійського обстрілу в регіоні не оголошували. 

Обстріли Херсона - останні новини 

За добу 17 квітня, як повідомляє ОВА, російські окупанти 57 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. 

Також напередодні Великодня, 15 квітня, російські окупанти завдали чергового удару по Херсону з артилерії. Під обстрілом опинився Таврійський мікрорайоні міста. Внаслідок прильоту біля освітнього закладу загинули двоє цивільних – 48-річна жінка та її 28-річна донька. 

Згодом стало відомо, що спортивний лікар, фізіотерапевт Володимир Дудка з Херсонської області, який втратив дружину та дитину під час обстрілу, вирішив стати до лав Збройних.

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