Окупанти ударили по району ринку.

Вранці вівторка, 18 квітня, російські окупанти атакували Херсон, повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!", – написав голова ОВА.

Згодом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі.

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"Росіяни обстріляли Херсон, район Центрального Ринку. Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб", – зазначив він.

Зауважимо, ані про повітряну тривогу, ані про загрозу артилерійського обстрілу в регіоні не оголошували.

Обстріли Херсона - останні новини

За добу 17 квітня, як повідомляє ОВА, російські окупанти 57 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації.

Також напередодні Великодня, 15 квітня, російські окупанти завдали чергового удару по Херсону з артилерії. Під обстрілом опинився Таврійський мікрорайоні міста. Внаслідок прильоту біля освітнього закладу загинули двоє цивільних – 48-річна жінка та її 28-річна донька.

Згодом стало відомо, що спортивний лікар, фізіотерапевт Володимир Дудка з Херсонської області, який втратив дружину та дитину під час обстрілу, вирішив стати до лав Збройних.

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