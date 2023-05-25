Мер міста показав відповідний знімок.

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, місцеві почули глухі вибухи, а згодом - побачили стовп диму в районі окупованого росіянами аеродрому. Також він оприлюднив фотографію, на якій можна побачити хмари диму.

"Окупанти Мелітополя рясно палять в районі захопленого аеродрому. Чутно глухі вибухи, видно сильний дим. З’ясовуємо що сталось", - написав він.

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Як відомо, українське місто перебуває під російською окупацією з 26 лютого 2022 року. Восени місцева влада повідомляла, що його залишило більше половини жителів.

За словами Федорова, партизанський рух Мелітополя налічує десятки тисяч людей,з них сотні - чинять активний опір російським загарбникам. Про їх діяльність неодноразово повідомляла як місцева влада, так і Telegram-канали.

Також постійно повідомляється про "прильоти" по розташуваннях окупантів та їхньої технкіки.

У британській розвідці повідомляли, що російські війська працюють над покращенням широкої лінійної оборони у Запорізькій області.

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