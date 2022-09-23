Партизанський рух стає сильнішим, зазначив мер.

У Мелітополі Запорізької області партизанський рух почав зароджуватися ще в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 24 лютого, тоді на в'їзді в місто українські військові й терроборона знищили перші ворожі бронетранспортери.

У партизанський рух входять десятки тисяч людей, активний опір чинять сотні з них, розповів мер Мелітополя Іван Федоров в інтерв'ю "24 каналу".

"...Сьогодні, якщо ми говоримо про партизанський рух, який з'явився або не з'явився, то це абсолютно точно десятки тисяч людей. Сотні з них - це активний опір, який ми сьогодні називаємо партизанами", - розповів чиновник.

Відео дня

За його словами, партизанський рух посилюється.

"...сила опору і партизани проходять навчання. Вони набувають досвіду, тому більш ефективною і якісною стає їхня робота...", - додав мер.

Ситуація в Мелітополі - що варто знати

26 лютого російське Міноборони стверджувало, що Мелітополь окупований. Після цього з'явилася інформація, що місто ще контролює Київ. Згодом відомості про окупацію міста підтвердилися.

Наприкінці квітня Генштаб Збройних сил України повідомив, що супротивник використовує аеродром в Мелітополі - на ньому базувалися російські вертольоти Мі-8 та Ка-52 й штурмові літаки Су-25.

Жителі Мелітополя активно виступили проти окупантів - наприкінці травня був патріотичний мітинг, у місті з'являлися проукраїнські написи та погрози загарбникам та їхнім посібникам.

Люди не лише мирним способом показували своє невдоволення, зокрема, були підірвані залізничні колії перед російським бронепоїздом, підірвано залізничний міст між Мелітополем і Токмаком.

На початку червня Іван Федоров повідомив, що понад 100 росіян "усунуто мелітопольським партизанським рухом і співпрацею спецслужб".

Вас також можуть зацікавити новини: